Samsunlu genç kız 5 katlı binadan aşağı atladı

17 yaşındaki Ş.K., İsaklı Mahallesi'nde oturan dayısını ziyarete gitti. Ş.K ile dayısı hava almak için dışarı çıktı.

TERASTAN AŞAĞI ATLADI

Ş.K., bir süre sonra da terastan aşağı atladı. Yeğeninin haber vermesi üzere olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç kız, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kız burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.