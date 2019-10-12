Samsun'un tarihi saati çalıştırıldı

1889 yılında Ladik'te kaymakam olan Reşit Bey, Saat Kulesi yaptırdı. Saatin yaklaşık 15 yıl önce mekanizması durdu ve çalar fonksiyonlarını kaybetti.

1 AYLIK ÇALIŞMAYLA BAŞARDI

Zaman içerisinde birçok usta uğraşıp çalıştıramadı. Ancak Bursa'dan gelen Antika Saat Restoratörü Fatih Yurtdakal, 1 aylık çalışmanın sonucunda saati yeniden çalıştırmayı başardı.

"FONKSİYONLARINI YENİLEDİM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Yurtdakal, "Ladik ilçesinde bulunan bu tarihi mekan çok güzel bir Saat Kulesi. Saat Kulesi içerisinde Alman mekanizması olan çeyrek çalar ve 100 yaşının üstünde bir mekanizmaya sahip. Uzun yıllardır yapacak usta olmadığından yaptırılamamış. Bana ulaştılar ve yaklaşık bir aylık çalışma sonucu mekanizmayı yaptım. Çeyrek, yarım, kırk beş ve saat başı çalar fonksiyonlarını yeniledim. Saat mekanizmasını yeniledim. Saat şu anda ilk günkü gibi çalışıyor." diye konuştu.

LADİK SAAT KULESİ

Ladik merkezde bulunan Saat Kulesi kızıl kahve renginde, 96 basamaklı ve 32 metre yüksekliğinde bir platform üzerinde oturtulmuş. Kulenin tepesinde 4 cephede de Osmanlı rakamlı 150 santimetre çaplı saat kadranları bulunuyor. Çeyrek, yarım, kırk beş ve saat başı çalar fonksiyonlara sahip ve tamamı mekanik olan Saat Kulesi'nin, 1944 senesinde olan depremde bir bölümü yıkıldı. Depremde hasar gördükten sonra tamamen yıkılma tehlikesine karşı yerinde sökülen saat mekanizması, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik Belediyesine devredildi.

1948 yılında alınan mekanizma, restore edilen Ladik Saat Kulesi’ne monte edildi. Gövdesinde pencere olmayan ve süsleme olarak şerefenin altında bulunan şerit halindeki kabartma kuşakları taşıyan Saat Kulesi zarif görünümü ile dikkat çekiyor.