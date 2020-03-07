Samsun'un tek kadın servis şoförü

Her gün Samsun caddelerinde direksiyon sallayan Özgül Atalı, evli ve 1 kız çocuğu annesi.

Aynı zamanda tur firması olan Özgül Atalı, 11 senedir servis şoförlüğü yapıyor.

GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA TUTUYOR

Öğrencilerin 'Özgül Abla' diye hitap ettiği Atalı, trafik kurallarına harfiyen uyuyor, öğrencilerin güvenliğini ön planda tutuyor. Öğrencilere ‘anne’ şefkati ile yaklaşan Atalı, herkes tarafından takdirle karşılanıyor.

"İLK OLAYIM DEDİM"

13 yıl boyunca direksiyon öğretmenliği yaptığını belirten Özgül Atalı, "Bana servis şoförlüğü yapmam için teklif geldi. Sektörde hiç kadın yoktu. Benim de dikkatimi çekti. İlk olayım dedim. İlk etapta insanlar araçla gördükleri zaman şaşırıyorlardı. Minibüs ve kadın sürücü görünce şaşırıyorlardı. En büyük avantajım 13 yıl boyunca direksiyon öğretmenliği yapmak oldu. Çocukların yaklaşımı çok güzel. Bir aile ortamımız var. Belki de evde anne ve babaları ile paylaşamadıklarını benimle paylaşıyorlar, akıl alabiliyorlar." diye konuştu.

"SADECE 1 DAKİKALARINI AYIRSINLAR"

Servis şoförlerine uyarılarda bulunan Atalı, "Çocuğun ahlaki yapısından sonra çocuğun arabaya indirilip bindirilmesi, araç içerisinde unutulmaması, davranış şekilleri, bunlar gerçekten çok hassas konulardır. Sonuçta aileler bize önce canını sonra namusunu emanet ediyor. Çok dikkatli olunması gerekiyor." şeklinde konuştu.