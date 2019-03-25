Sana bavul hazırlatacak 4 lüks tren yolculuğu

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Bir A noktasından B noktasına gitmek için türlü türlü ulaşım seçeneğin var. Uçak olsun, otobüs olsun, özel aracın olsun hepsi seyahatin için bir alternatif. Biz ultra lüks lokomotifler için buradayız. Bu trenler, akşam yemeğinde özenle giyinmeni bekleyen, garsonların smokinle servis yaptığı, çinili tabaklardan beş çeşit yemek yiyeceğin yerler.

Anlayacağın, bu trenlerde bir varış noktasına bile ihtiyacın yok.

ROVOS RAİL

1989 yılında kuruluşundan bu yana, Rovos Rail dünyanın en lüks treni olmak üzere demiryolu seyahat dünyasında bir ün kazanmış. Bu trende 36 mükemmel döşenmiş suit var. Maksimum 72 yolcu taşıyan trenin 210 çalışan personeli var. Rovos Rail ile bir yolculuk Güney Afrika safarisi için birebir. Suit banyolarda orijinal apareylerin yanı sıra mekan sıcak duş, saç kurutma makinesi gibi modern teknoloji mevcut. Hizmetteki kaliteden bahsetmiyorum bile. Kişi başına bir personel düşse, özel uşağın varmış gibi bir anlama gelir.

ROVOS'UN SIRADAN BİR ODASI

Rovos Rail Güney Afrika, Namibya ve Tanzanya boyunca çeşitli yollar üzerinden hareketle çalışıyor. Şu odaya bakar mısın. İnsan bunun bir tren olduğuna hayret ediyor.

Yolculuk değil, seyahatin ta kendisi.





VENEDİK SIMPLON ORIENT EKSPRESS

Olağanüstü bir yolculuk, olağanüstü bir tren. Venedik Simplon-Orient-Express, Londra veya Paris'ten Venedik'e giden en romantik ve lüks yol. Birçok pahalı turist deneyiminden farklı olarak, bu tren gerçekten beş yıldızı hak ediyor. Londra'dan Venedik'e yolculuk 24 saat sürüyor ve öğünler de dahil olmak üzere kişi başı tek yön 2,365 sterlin. Bu trende perdeler ipekten, kadehler kristal, sofralar gümüşten. Batı Avrupa şehirleri arasında bir gecelik seyahate çıkmalısın. Her anlamda lüksün, ışıltının ve gece hayatının tadını çıkaracaksın.

Tasarım, şıklık, zarafet...

JAPON İŞİ TREN: SHIKI SHIMA

Shiki-Shima'nın heyecan verici yolculuk yelpazesinde, Japonya'nın zengin, güzel doğasını ve yerel endüstrilerinin eşsiz kültürünü yaşayacaksın. İlkbahar, sonbahar ve kış için planlanan farklı seyahatler var.

MICHELIN YILDIZLI ŞEFİN ELLERİNDEN AKŞAM YEMEĞİ

Rezervasyonlar sürekli full çekiyor. Michelin yıldızlı bir şef tarafından hazırlanan bir menünün olduğu tren düşün. 17 süitte sadece 34 yolcu ağırlayan trende fiyatlar 320,000 yen'den başlıyor. Salon vagonu, kuşkusuz zamanının çoğunu harcayacağın yer. Ormandan esinlenilmiş duvar desenleri ile tasarlanan otel her anlamda paranın hakkını veriyor.





BELMOND AND EXPLORER

Peru'nun doğal harikaları ile eski kral toprakları arasında bir yol, bu yolda dumanı tüten lüks bir tren düşün. Güney Amerika'nın ilk lüks treni kendisi. İnka İmparatorluğu'nun başkenti olan Cusco'dan, And dağlarının arasından, beyaz Arequipa kentine doğru gidiyor. Eşi görülmemiş bu demiryolu deneyimi, lüks tasarıma yeni bir yaklaşım getiriyor. Her vagon, güzergah boyunca bulunan flora ve fauna isimlerini taşır. Tren tasarımının bütün küçük detaylarında bir anlam bulacaksın.





Tasarım ve inovasyonun birleşimi kusursuz.







