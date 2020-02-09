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Sanal bahis operasyonunda biri polis 3 kişi tutuklandı

Sanal bahis çetesine yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonların ardından gözaltına alınan 19 şüphelinden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 09.02.2020 - 17:54..
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Örgütlü olarak yasa dışı bahis oynatan ve kolay para kazanma vaadi ile kandırarak vergi kaybına sebebiyet vererek kamuyu zarara uğratan şebekenin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

4 İLDE OPERASYON

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında delillendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte 19 şahsa yönelik eş zamanlı olarak 4 ilde operasyon gerçekleştirildi.

TUTUKLANANLARDAN BİRİ POLİS

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri sonucu 2 şüphelinin daha kimliğine ulaşıldı. Gözaltına alınan toplam 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi. 19 şüpheliden 16’sı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, aralarında bir polisin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

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