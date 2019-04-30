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Sanatçı Dilber Ay’ın cenazesi evine getirildi

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay’ın cenazesi, Düzce'deki evine ulaştırıldı.

İHA | 30.04.2019 - 17:10..
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Akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay'ın, cenazesi bugün Düzce'deki evine getirildi. Evinin bahçesinde helallik alındı, dua edildi.

"DEĞERLİ ABLAMIZI KAYBETTİK"

Dilbar Ay’a son görevini yapmak için Düzce’ye gelen sanatçı Hakan Taşıyan, “Değerli ablamızı kaybettik. Allah nur içinde yatırsın. Allah’ım sevdiklerine sabır versin inşallah. Söylenecek son söz.” dedi.

Sanatçı Dilber Ay’ın cenazesi evine getirildi

TÜRKİYE'NİN ANASINI KAYBETTİK

Ünlü sanatçının oğlu Cemo Can ise duygularını anlatmakta zorlanırken, “Şu an duygularımı anlatamıyorum. Bütün Türkiye’nin başı sağ olsun. Türkiye’nin anasını kaybettik. Koca bir çınardı. Bizi bugünlere getirdi, çok önemli bir isim bizi sizlerle buluşturdu. İfade edemiyorum duygularımı.” dedi.

"BÜTÜN SANATÇILARIN ANASIYDI"

Cemo Can, kendisinin yurt dışı konserleri olduğunu, yurt dışında haberi aldığını belirterek, “Haberi alır almaz yurt dışı programlarımı iptal ettim. Hemen Türkiye’ye geldim. Allah’a şükür gördük. Helalliğimizi de aldık. Dilber Ay’ın sanat dünyasındaki yeri anlatılmaz, ifade edilmez. Bütün sanatçı dostları zaten biliyorlardı. O bizim hepimizin annesiydi. Bütün sanatçıların anasıydı.” diye konuştu.

Sanatçı Dilber Ay’ın cenazesi evine getirildi

O SÖZÜMÜ GETİREMEDİM

Can annesi ile ilgili anısını ise şu sözlerle anlattı; “Annen neden Avrupa’ya gelmiyor diyorlardı. Annemin uçak korkusu vardı. Annem adına söz vermiştim. Annem dizlerinden küçük bir operasyon geçirmişti. Oğlum iyileşirsem 10. ayda inşallah gurbetçi dostlarla beraber buluşacaktık. O sözümü de yerine getiremedim.”

Dilber Ay’ın cenazesi, Düzce’nin Ağa Mahallesinde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Düzce Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Sanatçı Dilber Ay’ın cenazesi evine getirildi

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