Sanatçıların köyünde Yıldız Kenter için fidan dikildi

Konya'da, Çavuş Mahallesi'nde kurulu bulunan köyün Büyük Ustalar Çınarlığı'nda toplanan sanatçılar, tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter adına fidan dikmek için bir araya geldi.

YILDIZ KENTER'İN ANISINA

Sanatçılar, diktikleri çınar fidanına can suyu verdi. Fidan dikimi, Sonsuz Şükran köyünün Kurucusu Mehmet Taşdiken ile heykeltıraşlar Meral Aran Kaysı, Emrah Ateşli, Fazilet Sezgin ve köylülerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mehmet Taşdiken, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Yıldız Kenter'in ani ölümüyle sanat dünyasından bir yıldız daha kaydı, bunun üzüntüsünü yaşıyoruz.'' dedi.





''VEFA ÇINARLIĞINDA YÜZLERCE YIL İSMİYLE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK''

Yıldız Kenter ismini yaşatabilmek için sanatçılar olarak yine Büyük Ustalar Çınarlığı'nda bir araya geldiklerini anlatan Taşdiken, "Ömrü tiyatroda ve tiyatro sahnesinde geçen, 'Ben Anadolu'yu seyirciyle buluşturan Yıldız Kenter'i bugün de Anadolu bağrına basıyor. Yıldız Kenter, büyük ustalar için inşa ettiğimiz vefa çınarlığında yüzlerce yıl ismiyle yaşamaya devam edecek." dedi.

DAHA ÖNCE DE ONLARCA KEZ FİDAN DİKİLDİ

Fidan dikimine katılan Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de son yüzyıla damgasını vurmuş bir yıldız olan Yıldız Kenter adına, bir süre önce kurmuş oldukları hatıra ormanına çınar fidanı diktiklerini belirtti.



Bu çınarlığa daha önce de onlarca kez fidan diktiklerini anımsatan Çiğdem, "Hayatını kaybeden değerlerimiz için bugün bir yenisini ekledik. Bu çınar da ölümsüzleşecek, Yıldız Kenter gibi. İnşallah, her su döktüğümüzde, her etrafından geçtiğimizde onu anımsayacağız." diye konuştu.

Sanatçıların köyünde, Yıldız Kenter için çınar fidanı dikildi

''YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR SANATÇI''

Fidan dikimine katılan sanatçılar da Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi olan Yıldız Kenter'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını, Kenter'in yeri doldurulamayacak gerçek bir sanatçı olduğunu belirtti.

