Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye gazetesini yalanladı

Yazar Fuat Uğur, Türkiye gazetesindeki köşesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı hedef alarak 10 Eylül 2019 günü "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ne yapmak istiyor?" başlığıyla 12 Eylül 2019 günü ise "Bakan Varank cevaplamadı ama bu toplantının sebebi belli" başlığıyla yazılar yayınladı.

Bakanlık ise bu yazıları tekzip etti. Ancak Türkiye gazetesi yasal süre içerisinde bu tekzipleri yayınlamadı.

BAKANLIK KENDİ SİTESİNDEN YAYINLADI

Bunun üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur’un yalan ve iftiralarına yönelik 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca gazeteye gönderilen, 3 gün içinde tam ve eksiksiz yayımlanması gerekirken yayımlanmayan tekzip metni ve ihtarnameyi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." diyerek o metni paylaştı.

"GERÇEK DIŞI İDDİALAR"

"Gazetenizin 10.09.2019 tarihli nüshasında ‘Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ne yapmak istiyor?’ ve 12.09.2019 tarihli nüshasında ‘Bakan Varank cevaplamadı ama bu toplantının sebebi belli’ başlıklarıyla yayınlanan yazı içeriğinde Müvekkilim Sn. Mustafa Varank’ı hedef alan gerçek dışı iftira niteliğinde birtakım iddialara yer verilmiştir. İşbu yazının gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yönlendirmek ve Müvekkilimin toplum nezdinde küçük düşürülmesi, ihbar kaybetmesi ve onurun zedelenmesi kastıyla yayınlanmış olması sebebiyle kişilik hakları alenen ihlal edilen Sn. Mustafa Varank adına Gazetenizde yayınlanan bahse konu köşe yazılarını tekzip etme zorunluluğu doğmuştur.

5187 Sayılı Basın Kanunun 14. maddesi gereğince süreli yayınlarda/gazetelerde kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır.

Müvekkilimin kişilik haklarını ihlal eden işbu yazının yayınlanmış olmasısebebiyle 5187 sayılı Basın Kanunun 14. Maddesi uyarınca Düzeltme ve cevap metninin aynen yayınlanması ihtar ve ihbar olunur..."