taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6994
Euro
6.4208
Altın
1410.77
Borsa
99770.33
Gram Altın
257.946

Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Sanayi üretimi, mayısta yıllık olarak yüzde 1,3 düşüş gösterdi.

AA | 12.07.2019 - 10:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mayıs dönemi sanayi üretim endeksini açıkladı.

Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

Sanayi üretimi rakamları açıklandı

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

149
Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

145
S.Arabistan'dan Türkiye'ye boykot

S.Arabistan'dan Türkiye'ye boykot

191
Irak'a yumurta satışı durunca iç piyasada fiyatlar düştü

Irak'a yumurta satışı durunca iç piyasada fiyatlar düştü

98
AK Parti milletvekilleri korumalardan şikayetçi

AK Parti milletvekilleri korumalardan şikayetçi

203
Sultangazi'de seyyar satıcılardan eylem

Sultangazi'de seyyar satıcılardan eylem

80
Antalya polisi Tosun'un fotoğraflarını araştırdı

Antalya polisi Tosun'un fotoğraflarını araştırdı

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir