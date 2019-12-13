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Sanayi üretimi yüzde 3,8 arttı

Sanayi üretimi verileri açıklandı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 10:04..
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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 9 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.

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