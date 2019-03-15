Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Aksaray'daki, Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası'nı ziyaret etti.

Bakan Varank, burada üretilen araçların direksiyonuna geçti.





TIRI TEST ETTİ

Türkiye'de üretimi yapılan ve alanındaki en iyi modellerden biri olan Mercedes tırlarını test eden Bakan Varank aracı test etti. Fabrikada incelemelerde bulunan Bakan Varank sonrasında tesis çalışanları ile hatıra fotoğrafı çekindi.





"TÜRKİYE SON KALEDİR"

Bakan Mustafa Varank yaptığı açıklamada da Yeni Zelanda'da meydana gelen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bin yıldır İslam yurdu olan bu topraklarda bizi yaşatmamak için niyet beyan eden bir anlayışla yıllardır karşı karşıyayız. Türkiye, bunların gözünde son kaledir. Cumhurbaşkanımız, bunların gözünde kilit taşıdır. Türkiye'yi savunacağız, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız" dedi.

Bakan Varank ayrıca, "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Dünyanın diğer ucundan ülkemize yönelik tehdidi görmezden gelmek isteyenlerin, küçümsemek isteyenlerin bizi çekmek istediği gaflete düşmeyeceğiz. Sorumluluğumuz çok büyük. Hem ülkemiz için hem de koca bir İslam coğrafyası için büyük sorumluluğun altındayız. Buna uygun davranacağız." ifadelerini kullandı.