Sanayicinin yüzünü güldüren okul

Kayseri'de, sanayi sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda öğrenci yetiştiren teknik kolejin mezunları, aldıkları eğitim ve kazandıkları yeteneklerle sanayicinin yüzünü güldürüyor.

YENİ ELEMENLAR YETİŞTİRİYOR

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hayırsever iş adamlarının katkılarıyla yaptırılan ve bir süre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterdikten sonra yönetimi Kayseri OSB'ye devredilerek koleje dönüştürülen mesleki ve teknik eğitim lisesi, sanayi sektörünün kalifiye eleman ihtiyacına dönük eğitim veriyor.

BUGÜNÜN TEKNOLOJİİSNİ YAKINDAN TANIYORLAR

Bin 200 fabrikanın bulunduğu, 75 bin kişinin istihdam edildiği OSB'deki Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nde, modern teknolojik cihazlarla donatılan atölyelerde eğitim alan öğrenciler, bir yandan meslek öğrenirken diğer yandan bugünün sanayi teknolojisini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Geçen yıl ilk mezunlarını veren okuldan diploma alan 137 öğrenciden 106'sı staj yaptıkları fabrikalarda işe başladı, 21'i üniversitelere kaydoldu.