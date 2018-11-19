taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.34825
Euro
6.1018
Altın
1219.5
Borsa
93616.45
Gram Altın
210.035

Sanayicinin yüzünü güldüren okul

Kayseri'de, sektörün kalifiye eleman ihtiyacına cevap verecek nitelikte öğrenci yetiştiren teknik kolej, mezunlarıyla sanayicinin gücüne güç katıyor.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 09:33..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Kayseri'de, sanayi sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda öğrenci yetiştiren teknik kolejin mezunları, aldıkları eğitim ve kazandıkları yeteneklerle sanayicinin yüzünü güldürüyor.

YENİ ELEMENLAR YETİŞTİRİYOR

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hayırsever iş adamlarının katkılarıyla yaptırılan ve bir süre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterdikten sonra yönetimi Kayseri OSB'ye devredilerek koleje dönüştürülen mesleki ve teknik eğitim lisesi, sanayi sektörünün kalifiye eleman ihtiyacına dönük eğitim veriyor.

Sanayicinin yüzünü güldüren okul

BUGÜNÜN TEKNOLOJİİSNİ YAKINDAN TANIYORLAR

Bin 200 fabrikanın bulunduğu, 75 bin kişinin istihdam edildiği OSB'deki Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nde, modern teknolojik cihazlarla donatılan atölyelerde eğitim alan öğrenciler, bir yandan meslek öğrenirken diğer yandan bugünün sanayi teknolojisini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Geçen yıl ilk mezunlarını veren okuldan diploma alan 137 öğrenciden 106'sı staj yaptıkları fabrikalarda işe başladı, 21'i üniversitelere kaydoldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk Akımı'nda tarihi gün

Türk Akımı'nda tarihi gün

15
Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

18
Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

44
Hayvan haklarıyla ilgili yasada sona gelindi

Hayvan haklarıyla ilgili yasada sona gelindi

62
Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik sevk tarihleri

14
HDP'lilerin Abdullah Öcalan eylemi kısa sürdü

HDP'lilerin Abdullah Öcalan eylemi kısa sürdü

48
Yatalak babasının boğazını kesip intihara kalkıştı

Yatalak babasının boğazını kesip intihara kalkıştı

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM