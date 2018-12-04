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Sancaktepe’de 22 yaşındaki ambulans şoförü intihar etti

Ümraniye Sancaktepe'de bir ambulans şoförü, henüz bilinmeyen bir nedenle şakağına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.

İHA | 04.12.2018 - 06:50..
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Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide, ambulans şoförü olduğu öğrenilen Furkan Ellidokuzoğlu (22) henüz bilinmeyen bir nedenle boş bir arazide şakağına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.

Sancaktepe’de 22 yaşındaki ambulans şoförü intihar etti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yüzüstü ve elinde silah ile yatan Ellidokuzoğlu’nun bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri incelemelerinin sonucunda Ellidokuzoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirtti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Ellidokuzoğlu’nun öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

Sancaktepe’de 22 yaşındaki ambulans şoförü intihar etti

SİLAH ELİNDE, YÜZÜSTÜ YATIYORDU

Ellidokuzoğlu’nun cansız bedenini gören bir mahalle sakini Hacı Ay, “Misafirlikten dönüyorduk, bir baktık kafasına sıkmış. Kendini öldürmüştü, sıkmıştı kafasına silah elindeydi. Gençti 21-22 yaşlarındaydı. Ambulans şoförüymüş aynı zamanda açıktan üniversite okuyormuş” dedi.

Sancaktepe’de 22 yaşındaki ambulans şoförü intihar etti

Ellidokuzoğlu’nun cansız bedeni, savcı ve olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sancaktepe’de 22 yaşındaki ambulans şoförü intihar etti

Sancaktepe’de 22 yaşındaki ambulans şoförü intihar etti

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