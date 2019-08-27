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Sancaktepe'de bir bankanın klima ünite bölümüne saldırı

Özel bir bankanın klima ünitelerinin bulunduğu alana kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP)atıldı.

DHA | 27.08.2019 - 04:35..
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İstanbul Sancaktepe'de özel bir bankanın klima ünitelerinin bulunduğu bölüme yüzü kapalı ve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

KİŞİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Saldırıda klima ünite alanında ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Banka şubesinin çevresini güvenlik şeridine çeken polis ekipleri, burada bir süre inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma açan polis, saldırgan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sancaktepe'de bir bankanın klima ünite bölümüne saldırı

Sancaktepe'de bir bankanın klima ünite bölümüne saldırı

Sancaktepe'de bir bankanın klima ünite bölümüne saldırı

Sancaktepe'de bir bankanın klima ünite bölümüne saldırı

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