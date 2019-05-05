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Sancaktepe'de bir kişi evinde arkadaşını rehin aldı

Eski eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelenen kişi, arkadaşını rehin aldıktan sonra polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

DHA | 05.05.2019 - 12:06..
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İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki Eyüp Sultan Mahallesi'nde üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen olayda iddialara göre iş arkadaşı Mustafa D.'nin eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelenen Adem U.(33). konuşmak için Mustafa D'yi eve çağırdı.

Sancaktepe'de bir kişi evinde arkadaşını rehin aldı

TARTIŞMA ÇIKTI

Evde buluşan İkili bir süre konuştuktan sonra Adem U., Mustafa D. ile tartışmaya başladı. Adem U., Mustafa D.'yi yere yatırarak bıçakla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polise haber verildi. Polis, Adem U.'nun bir anlık boşluğundan faydalanarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Adem U. Sancaktepe Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Rehin alınan Mustafa D. evden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sancaktepe'de bir kişi evinde arkadaşını rehin aldı

Sancaktepe'de bir kişi evinde arkadaşını rehin aldı

Sancaktepe'de bir kişi evinde arkadaşını rehin aldı

Sancaktepe'de bir kişi evinde arkadaşını rehin aldı

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