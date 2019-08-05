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Sancaktepe'de halk otobüsü kamyona çarptı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü park halindeki kamyona çarparak durabildi.

DHA | 05.08.2019 - 08:12..
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İstanbul Sancaktepe'de sabah saat 06:00 sıralarında, İnönü Mahallesi Sultangazi Caddesi'nde kaza meydana geldi.

İddiaya göre, Kurtuluş Şahin'in kullandığı 34 JZ 5251 plakalı İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 34 BDK 579 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Otobüsün sürücüsü direksiyonda sıkıştı.

Sancaktepe'de halk otobüsü kamyona çarptı

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, direksiyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de halk otobüsü kamyona çarptı

Sancaktepe'de halk otobüsü kamyona çarptı

Sancaktepe'de halk otobüsü kamyona çarptı

Sancaktepe'de halk otobüsü kamyona çarptı

Sancaktepe'de halk otobüsü kamyona çarptı

Sancaktepe'de halk otobüsü kamyona çarptı

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