Sancaktepe’de hırsızların rahatlığı pes dedirtti

Sancaktepe Osmangazi Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde 5 hırsız gözlerine kestirdikleri bir iş yerinin önüne minibüs ile geldiler.

Burada çalacak malzeme olmadığını gören hırsızlar hemen yan tarafta bulunan başka bir iş yerini soymak üzere harekete geçtiler.

HIRSIZLAR GÜPEGÜNDÜZ İŞ YERİNE DADANDI

İş yerinin önüne park ettikleri minibüsten inen hırsızlar önce kapıdaki demirlere tırmanarak ellerindeki demir keskiler ile kilitleri kırdılar. Daha sonra iş yerinin alarmını sökerek etkisiz hale getirdiler.

Tüm bunlar yaşanırken iş yerinin önünden geçen birkaç vatandaşın hırsızlığı fark etmeyerek müdahalede bulunmaması ise ilginç anlara sahne oldu. Hırsızlar ise ardı ardına yanlarından geçen vatandaşlara aldırmadan hırsızlığa devam ettiler. Hırsızlar 15 dakika içerisinde yaklaşık 25 bin lira değerinde malzemeyi çalarak kayıplara karıştılar.

Yaşanan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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"MAHALLEDEN KİMSE ORALI OLMADI"

İş yeri soyulan Mehmet Arslan, "Hırsızlar ilk önce yanımızdaki tekstil var oraya uğruyorlar. Oraya gidip mal var mı yok mu diye bakıyorlar. Ondan sonra olmadığını anlayınca arabayla bize yanaşıyorlar. İlk önce demirlere tırmanıyorlar. Ellerinde demir keskilerle kilitleri kırıyorlar. Alarmı susturuyorlar, sireni çekip aşağı indiriyorlar. Mahalleden kimse oralı olmuyor. 15 dakika içerisinde malı yükleyip gidiyorlar. 25 bin liraya yakın malzeme çalındı” dedi.