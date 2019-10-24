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Sancaktepe'de hurdalık yandı

İstanbul Sancaktepe'de hurdalık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

İHA | 24.10.2019 - 04:21..
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İstanbul'un Sancaktepe ilçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Sevenler Caddesi üzerinde bulunan Avşar Sokak'taki bir hurdalık alanda saat 02.15 sıralarında yangın çıktı.

Sancaktepe'de bir hurdalıkta korkutan yangın VİDEO

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Açık alanda bulunan hurdalık malzemelerin, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başlaması itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin kısa süreli müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası, uzun bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

ÇALIŞANLAR KENDİ ÇABALARIYLA ÇIKTI

İtfaiye merdiveni ile yangına tepeden müdahale eden ekipler, yatakhane kısmını kontrol ederek içeride mahsur kalanın olup olmadığını kontrol etti. Yabancı uyruklu bir çok çalışanın yatakhaneden kendi çabalarıyla çıktığı öğrenildi.

Sancaktepe'de hurdalık yandı

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yangının çıktığı nokta ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, itfaiye ekiplerine engel olabilecekleri düşüncesiyle çevredeki vatandaşları ve iş yeri sahibini yangın noktasına yaklaştırmadı. Cadde giriş ve çıkışı ile sokağın giriş ve çıkışını kapatan polis ekipleri emniyet şeridi içerisine aldıkları alana hiçbir vatandaşın girmesine izin vermedi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Sancaktepe'de hurdalık yandı

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