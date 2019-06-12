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Sancaktepe'de otomobil takla attı: biri ağır, 2 yaralı

Sancaktepe'de aydınlatma direğine çarpıp takla atan araçtaki iki kişi yaralandı.

DHA | 12.06.2019 - 03:11..
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İstanbul Sancaktepe'de bulunan Hilal Mahallesi Şile Otoyolu'nda, saat 23.30 sıralarında kaza meydana geldi.

OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

İddiaya göre, Şile istikametine ilerleyen 34 CAE 598 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Araç ardında da bir restoranın duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin içerisinde bulunan iki kişi sıkıştı.

Sancaktepe'de otomobil takla attı: biri ağır, 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesinin ardından Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu belirtildi.Sancaktepe'de otomobil takla attı: biri ağır, 2 yaralı

Polis ekipleri kaza yerinde başka bir kaza meydana gelmemesi için önlem aldı. Kazayı izleyen meraklı vatandaşlar ekipler tarafından uzaklaştırıldı. Aydınlatma direği ve otomobilin üstünde kabloların kaldırılması için elektrik ekipleri çağrıldı. Elektrik ekipleri bölgede kısa süreliğine elektriği kesti. Otomobilin üzerinde bulunan aydınlatma direğine bağlı kablolar kesilerek devrilen aydınlatma direği itfaiye ekipleri tarafından yol kenarına konuldu.  Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Araçtaki alkol kutusu ise dikkat çekti.

Yangına yetişmeye çalışan itfaiye otomobillere takıldı VİDEO

Sancaktepe'de otomobil takla attı: biri ağır, 2 yaralı

"AŞIRI HIZLIYDI YARIŞ YAPIYORLARDI"

Kazayı gören bir vatandaş olayla ilgili, "İki araç vardı, makas attı diğer araç. Bu da direksiyon hakimiyetini kaybetti geldi buraya girdi. Aşırı hızlıydı, yarış yapıyorlardı. Diğer araç kaçtı durmadı, iki kişi vardı araçta ikisi de yaralıydı. Allahtan o kulübede çalışan komşu arkadaşlara bir şey olmadı, Allah yaralılara da şifa versin" dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sancaktepe'de otomobil takla attı: biri ağır, 2 yaralı

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