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Sancaktepe'de raf fabrikasında yangın

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

DHA | 02.07.2019 - 03:44..
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İstanbul Sancaktepe'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada bir anda yükselen alevler korku ve paniğe neden oldu. Çıkan yangın, fabrikanın yan tarafında bulunan park halindeki minibüse de sıçradı.

YANGIN BİR SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

 


Sancaktepe'de raf fabrikasında yangın

Sancaktepe'de raf fabrikasında yangın

Sancaktepe'de raf fabrikasında yangın

Sancaktepe'de raf fabrikasında yangın

Sancaktepe'de raf fabrikasında yangın

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