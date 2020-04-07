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Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü ettiği hastane alanında, iş makineleri ve kamyonlar çalışmalara hız verdi.

DHA |
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Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında yetkililer, önlemler almaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından, salgınla mücadele için açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'DA İKİ YENİ SALGIN HASTANESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında 1000 yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe’de de yine 1000 yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Sancaktepe'dek hastanenin yapımı başlarken, alanda iş makineleri ve kamyonlar çalışmaları devam ediyor.

Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı ViDEO

Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı

Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı

Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı

Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı

Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı

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