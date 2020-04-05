Sanchez: Korona ile savaşta Avrupa'nın geleceği tehlikede

Avrupa kıtasında koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke, İtalya'nın ardından İspanya oldu.

İspanya'da 130 binden fazla koronavirüs vakası görülürken, 471 kişi yaşamını yitirdi.

AVRUPA'NIN GELECEĞİ TEHLİKEDE

İspanya Başbakan Pedro Sanchez, The Guardian için kaleme aldığı "Koronavirüse karşı yapılan bu savaşta Avrupa'nın geleceği tehlikede" başlıklı makalesinde ortak mücadele ve yardım konusunda harekete geçmeyen Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi.

Avrupa'nın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü krizini yaşadığını belirten Sanchez, "Vatandaşlarımız dolup taşmış hastanelerde ölüyorlar ya da hayatları için savaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN GELECEĞİ TEST EDİLİYOR

AB'nin, son 70 yılda önlediği savaşlardan farklı bir savaşla karşı karşıya kaldığını dile getiren Sanchez, koronavirüse karşı verilen mücadeleyi, "Avrupa projesinin geleceğini test eden görünmez bir düşmana karşı savaş" şeklinde nitelendirdi.

İKİ SEÇENEK VAR

İspanya Başbakanı Sanchez, önlerinde iki seçenek olduğunu; ya zorluğu kabullenip üstesinden geleceklerini, ya da birlik olarak başarısız olacaklarını kaydetti.

AVRUPA PROJESİ ZARAR GÖRÜR

Koronavirüs krizinden ülkesinin Brüksel tarafından yalnız bırakılmasına işaret eden Pedro Sanchez, "Dayanışma olmadan uyum olmaz, uyum olmadan anlaşmazlık olur ve Avrupa projesinin güvenilirliği ciddi şekilde zarar görür. Küçük düşünmeye devam edersek başarısız oluruz." görüşünü paylaştı.

SAVAŞ EKONOMİSİ VURGUSU

Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunan Sanchez, "Savaş ekonomisi inşa edilmeli ve Avrupa direnişi, kalkınması ve toparlanması desteklenmelidir. Bunun, İspanya da dahil, birçok devletin kamu borcunu destekleyecek tedbirlerle mümkün olan en kısa sürede yapılmaya başlaması gerekiyor." dedi.