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Sandalye ile erkeklerin yapamadığı akım

Chair Challenge olarak dünyada adını duyuran akıma, ilgi oldukça fazlalaşıyor. Videoları izleyenler denemekten kendini alamıyor.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 09:18..
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TikTok, dünya çapında bu sefer daha düşündürücü olan bir akım geliştirdi.

Akımın asıl esprisi ise saçma gibi görünse de erkekler yapamıyor ancak kadınlar yapabiliyor.

NASIL YAPILIYOR?

Öncelikle duvara yapışık şekilde yüzünüzü dönerek ayakta duruyorsunuz. Bu şekilde geriye doğru 3 ayak sayısı dönüyorsunuz. 3'üncü ayakta diğer ayağınızı da yanınıza alıyorsunuz. Bu anda da 90 derece eğilerek başınızı duvara yaslıyorsunuz. Ardından bir sandalyeyi yan şekilde kaldırarak göğsünüzün altına koyuyorsunuz.

Kadınların yapıp erkeklerin yapamadığı hareket İZLE

2018'DE DÜNYA DUYDU

Chair Challenge, 2018 yılından beri faaliyet gösteren Strahan, Sara & Keke isimli bir Amerikan gündüz talk şovunda da gündeme gelmişti. ABC tarafından yayınlanan talk şov programında bizzat uygulanılan akımın gerçekten de erkekler tarafından yapılamadığı kanıtlanmıştı ve akımı gerçekleştirenlerin videolarına da bakılmıştı. Chair Sandalye Challenge'ın dünya çapında yankı bulduğunu kanıtlayan bir program olmuştu.

Sandalye ile erkeklerin yapamadığı akım

İLGİ GÖRDÜ, GÖREN DENİYOR

Yabancı ülkelerdeki birçok televizyon ve YouTube programına konu olan Chair Sandalye Challenge videoları epey ilgi gördü. Videoları izleyenler ise mantığını kavrayıp hemen denemek istiyor.

Sandalye ile erkeklerin yapamadığı akım

Sandalye ile erkeklerin yapamadığı akım

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