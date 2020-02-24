Sanders: Filistin ve İsrail'in haklarını tanıyacağım

ABD'de 3 Şubat'ta başlayan ön seçim sürecinde Vermont Senatörü Bernie Sanders, Demokratlar arasındaki yarışı önde götürüyor.

ABD'li başkan aday adayları vaatlerini sıralarken, Sanders da İsrail-Filistin sorununa ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

İSRAİLLİLERE VE FİLİSTİNLİLERE DESTEK MESAJI

İsrail'in, Filistin halkının haklarını tanımayan siyasetine yönelik eleştirileriyle tanınan Sanders, "İsrail halkı barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahiptir. Aynı şekilde Filistin halkı da. Başkan olarak İsraillilerin de Filistinlilerin de haklarını destekleyeceğim, bölgeye barış ve güvenliği getirebilmek için mümkün olan herşeyi yapacağım." değerlendirmesini yaptı.

"AIPAC, İSRAİL-FİLİSTİN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ENGEL"

ABD'de İsrail'in en önemli lobi kuruluşlarından olan AIPAC'in (Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi) faaliyetlerinin İsrail-Filistin sorununun çözümünde engel olduğunu kaydeden Sanders, "Öte yandan AIPAC'in, bağnaz ve Filistinlilerin temel haklarına karşı çıkan liderlere sunduğu platformdan dolayı ise endişeliyim. Bu sebeple AIPAC'in yıllık konferansına katılmayacağım." ifadelerini kullandı.

SANDERS'IN SÖZLERİNE SOSYAL MEDYADAN DESTEK

Sanders'ın bu açıklaması kısa süre içinde sosyal medyada geniş destek bulurken, hem ABD'deki Müslüman sivil toplum örgütlerinden hem de Filistinlilerin haklarını savunan diğer gruplardan Sanders'e destek geldi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını da eleştiren Sanders, daha önceki birçok açıklamasında "iki-devletli çözümü" desteklediğini dile getirmişti.

BAŞKANLIK SEÇİMLERİ 3 KASIM'DA

3 Şubat'ta yapılan tartışmalı Iowa seçimlerinde rakibi Pete Buttigieg'e kılpayı kaybeden Sanders, daha sonra yapılan New Hampshire ve Nevada ön seçimlerini rahat kazanmıştı.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak olan isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.