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Sandıklı’da trafik kazası üç kişi ağır yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi ağır yaralandı.

İHA | 07.04.2019 - 08:38..
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Afyonkarahisar Antalya karayolunun 65 kilometresinde Ballık köyü kavşağında meydana gelen kazada, yağış nedeniyle otomobil şarampole devrildi.

3 KİŞİ AĞIR YARALI

Hüseyin Karaaslan (36) kullandığı otomobil, Ballık köyü kavşağında şarampole yuvarlandı,kazada şöför Hüseyin karaaslan ve araçta bulunan Zekiye Karaaslan(34) ile Kaan Aslan (19) ağır yaralandılar. Kaza yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar.

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Kaza yapan araç kurtarıcı yardımı ile olay yerinden kaldırıldı, yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Sandıklı’da trafik kazası üç kişi ağır yaralandı

Sandıklı’da trafik kazası üç kişi ağır yaralandı

Sandıklı’da trafik kazası üç kişi ağır yaralandı

Sandıklı’da trafik kazası üç kişi ağır yaralandı

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