Sandisk, dünyanın ilk 8TB taşınabilir SSD prototipini tanıttı

Las Vegas'ta devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı CES, yeni teknolojileri karşımıza çıkarmaya devam ediyor. Bellek teknolojileri alanında üretim yapan ABD'li şirket Sandisk, depolama teknolojisinde ne kadar ileri gittiğini bir kez daha gösterdi.





8TB KAPASİTELİ İLK TAŞINABİLİR SSD

Şirket, dünyanın ilk 8TB kapasiteli taşınabilir SSD'sinin prototipini fuarda sergiledi. Sandisk'in 8TB harici SSD prototipi, diğer taşınabilir SSD'ler gibi kolaylıkla cebe sığabiliyor. Ancak yakın zamanda ürünün satışa çıkması beklenmiyor.

SANİYEDE 20GB AKTARIM HIZI

SuperSpeed ​​USB protokolü üzerinden 20 Gb / sn aktarım hızları sunan 8TB kapasiteli SSD hakkında şu anda başka herhangi bir bilgi bulunmuyor. Yeni bilgiler elimize ulaştığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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