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Saniyelerle ölümden kurtuluş kamerada

İstanbul Gaziosmanpaşa'da otomobilden inen kadın attığı adımla arkadan çarpan minibüsün kendisini ezmesinden son anda kurtuldu.

Haber Merkezi | 09.01.2020 - 10:19..
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Saniyelerle ölümden kurtuluş kamerada

Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi Cebeci Caddesi üzerinde dün cadde üzerinde bulunan bir okulun önünde öğrenci servisi ve bir otomobil park halindeydi.

İddiaya göre süratli olan bir minibüs, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti. Makas atmaya çalışan minibüs önce yol kenarındaki servis minibüsüne, ardından da otomobile çarptı. Çarpışmadan saniyeler önce arabadan inen bir kadın, arabanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

YAYA GEÇİDİ ARASINDA MAKAS ATTI

Kazanın gerçekleştiği okul önünde öğrencilerin yolun karşısına geçebilmesi için peş peşe 2 adet yaya geçidi bulunuyor. Öğrenciler için yapılan yaya geçitleri arasında makas atan minibüsün çarptığı öğrenci servisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Otomobilden inen kadın ise kontrolden çıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Gaziosmanpaşa’da saniyelerle ölümden kurtuluş ViDEO

"5 DAKİKA ÖNCE OLSAYDI BİRKAÇ KİŞİ GİDERDİ"

Kazanın gerçekleştiği yerde oto yıkaması bulunan Uğur Yüksek, “Minibüs hızlı geliyordu. Tümsekten geçince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybedince servis aracına vurdu, sonra da kırmızı arabaya vurdu. Bir adam 5 dakika önce çocuğunu indirmiş. 5 dakika önce olsaydı orada birkaç kişi giderdi” dedi.

Saniyelerle ölümden kurtuluş kamerada

KAZA ANI KAMERADA

İki yaya geçidi arasında gerçekleşen ve bir kadının saniyelerle ölümden döndüğü akıl almaz kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen minibüsün yaya geçidi üzerinde makas atmaya çalışırken, önce servis aracına ardından da otomobile çarptığı görülüyor. Park halindeki otomobilden saniyeler önce inen kadının minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

Saniyelerle ölümden kurtuluş kamerada

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