Şanlıurda'da kaçak elektrik saldırısı: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaçak elektirği önlemek için bir dizi önlem ve yatırım çalışması yapıldı.

Bu kapsamda da Dicle Elektrik ekipleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi’nde 1 milyon liralık yatırım çalışması başlattı.

TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Yatırım kapsamında enerji iletim hatları yer altına alınacak ve kayıt önlemek için bununla entegre biçimde direk üstü pano uygulaması yapılacak.

Bunun üzerine, söz konusu yatırım tamamlandığında artık kaçak elektrik kullanamayacaklarını fark eden bir grup mahalleli, taş ve sopalarla çalışma yapan yüklenici firma işçilerine saldırdı.

6 İŞÇİ YARALI

Yatırım yapılan yere gelen saldırgan gruptakiler, önce işçilerin döşediği yeraltı kablolarını almak istedi. Kabloları vermek istemeyen işçilerle tartışan saldırganlar, bir anda taş ve sopalarla işçileri darp etmeye başladı.

Saldırıda 6 işçi yaralandı. İşçilerden bazılarının kafaları atılan taş ve sopa darbeleriyle yaralanırken bir işçinin kolu, diğerinin ise bacağı kırıldı. Bir işçi ise beline aldığı darbe nedeniyle yürüyememe riski ile karşı karşıya kaldı.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Yaralılar kaldırıldıkları hastaneden darp raporu alırken saldırıyı gerçekleştiren grup hakkında şikayette bulunuldu. Yatırım çalışması ise personeller güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından yeniden başladı.