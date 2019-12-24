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Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 12 tutuklama

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 24.12.2019 - 11:23..
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa merkezli Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de düzenlenen operasyonda örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde oldukları belirlenen 4’ü aktif üsteğmen, 17’si kapatılan askeri okuldan olmak üzere 21 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 12 tutuklama


12 KİŞİ TUTUKLANDI

Örgütün sözde sorumluları tarafından büfe ve ankesörlü telefonlardan arandıkları ve örgütsel faaliyetlere katıldıkları tespit edilen 21 zanlıdan 9’u adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 12 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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