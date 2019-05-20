Şanlıurfa'da 1 polisin şehit olduğu saldırıda 54 gözaltı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Dergili Mahallesi'nde önceki gün terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda çıkan çatışmada; Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit olmuş, 2 polis memuru ise yaralanmıştı. Operasyonda 2 terörist de etkisiz hale getirilmişti.

54 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

PKK mensuplarına yönelik operasyon sırasında bir polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı saldırıyla ilgili kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile ilçelerde birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 54 zanlı gözaltına alındı.