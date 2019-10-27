Şanlıurfa'da 105 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

1 İnşaatta yük asansörü üçüncü kattan yere düştü: 3 yaralı Ankara’da inşaat işçileri, platform asansörü ile birlikte üçüncü kattan düştü. Kazada 1’i ağır olmak üzere 3 işçi yaralandı.

2 İzmir Bornova'da çöp tepeleri İzmir Bornova Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde belediyenin toplamadığı çöpler, hem sağlığı tehdit ediyor hem de kötü görüntü oluşturuyor.

3 Muriç: Formaliteler yüzünden Türkiye'yi seçemedim Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, gençken Türk Milli Takımı'nı tercih etmek istediğini ancak bürokratik işlemlere takıldığını ifade etti.

4 Şehir magandaları trafikte terör estirdi İstanbul’da asker uğurlamak için Bahçelievler ve Sultanbeyli’de eğlence düzenleyen şehir magandaları; meşaleler yakıp, caddelerde tabancalarla havaya ateş açtı.

5 Resulayn bölgesinde 1 asker şehit düştü Barış Pınarı Harekatı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan görevlilere PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir asker şehit oldu.

6 Hakkari'de kadın trafik polisleri görev yapıyor Hakkari Emniyet Müdürlüğü, şehir içi trafikte araç yoğunluğu artınca, 3 kadın polisi de sahada görevlendirdi. Sürücüler, kadın trafik polislerini görmekten memnun olduklarını söyledi.