taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7751
Euro
6.3945
Altın
1504.51
Borsa
100215.95
Gram Altın
279.379
Bitcoin
48573.84

Şanlıurfa'da 105 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA | 27.10.2019 - 10:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları doğrultusunda 8 şüpheliye ait iş yeri ile ev ve eklentilerine yönelik operasyon düzenledi.

105 KİLO ESRAR BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda 105 kilo 500 gram esrar, elektronik terazi ve 57 kaçak cep telefonu ve 31 kaçak cep telefonu aksesuarı bulundu. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 105 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da 105 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'tan 'Az önce çok büyük bir şey oldu' tweet'i

Trump'tan 'Az önce çok büyük bir şey oldu' tweet'i

103
ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri gönderin ya da imha edin

ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri gönderin ya da imha edin

302
Balina kusmuğu ile zengin oldu

Balina kusmuğu ile zengin oldu

36
Hacı Sabancı, Joker oldu

Hacı Sabancı, Joker oldu

114
Putin, Soçi sonrası Güvenlik Konseyi'ni acilen topladı

Putin, Soçi sonrası Güvenlik Konseyi'ni acilen topladı

15
Greta Thunberg'in adı, bir böcek türüne verildi

Greta Thunberg'in adı, bir böcek türüne verildi

70
Barselona'da ayrılıkçılarla polis arasında çatışmalar

Barselona'da ayrılıkçılarla polis arasında çatışmalar

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir