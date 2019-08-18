Zincirleme trafik kazası, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Şanlıurfa-Gaziantep Karayolu'nun 78’inci kilometresi Birecik-Halfeti yol ayrımında yaşanmıştı.

Kazada Abdulhakim A.'nın kullandığı otomobil, Mustafa E.’nin kullandığı 27 TJ 436 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra sürücüsü öğrenilemeyen 63 LS 647 plakalı traktöre çarpmıştı.

1'İ AĞIR 14 KİŞİ YARALANMIŞTI

Kazada hafif ticari araç bariyerlere çarpıp dururken, traktör devrilmiş ve 1’i ağır 14 kişi yaralanmıştı. Yaşanan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün, aniden şerit değiştiren bir minibüse çarpmamak için manevra yaptığı, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra traktöre çarpıp devirdiği görüldü.

Şanlıurfa’da 14 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri VİDEO

OTOBÜS SON ANDA KIVIRDI

Seyir halindeki bir otobüs de kazaya karışmaktan son anda kurtulurken, traktörün römorkunda oturan iki kişinin yere düşmesi ve kaçarak yolun kenarına gitmesi de kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.