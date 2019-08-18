taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5795
Euro
6.1893
Altın
1513.47
Borsa
95734.17
Gram Altın
271.542

Şanlıurfa’da 14 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri

Kurban Bayramı'nın ikinci günü 14 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıkarken, kazanın hangi sürücüden kaynaklandığı da açıkça görüldü.

İHA | 18.08.2019 - 13:34..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Zincirleme trafik kazası, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Şanlıurfa-Gaziantep Karayolu'nun 78’inci kilometresi Birecik-Halfeti yol ayrımında yaşanmıştı.

Kazada Abdulhakim A.'nın kullandığı otomobil, Mustafa E.’nin kullandığı 27 TJ 436 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra sürücüsü öğrenilemeyen 63 LS 647 plakalı traktöre çarpmıştı.

Şanlıurfa’da 14 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri

1'İ AĞIR 14 KİŞİ YARALANMIŞTI

Kazada hafif ticari araç bariyerlere çarpıp dururken, traktör devrilmiş ve 1’i ağır 14 kişi yaralanmıştı. Yaşanan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün, aniden şerit değiştiren bir minibüse çarpmamak için manevra yaptığı, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra traktöre çarpıp devirdiği görüldü.

Şanlıurfa’da 14 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri VİDEO

OTOBÜS SON ANDA KIVIRDI

Seyir halindeki bir otobüs de kazaya karışmaktan son anda kurtulurken, traktörün römorkunda oturan iki kişinin yere düşmesi ve kaçarak yolun kenarına gitmesi de kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

892
Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

42
Abdullah Avcı: Tükendik

Abdullah Avcı: Tükendik

121
Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

318
Afganistan'da düğün salonuna bombalı saldırı

Afganistan'da düğün salonuna bombalı saldırı

73
Bahreyn, Katar'a kurulacak Türk üssüne karşı

Bahreyn, Katar'a kurulacak Türk üssüne karşı

78
Fazıl Say Kaz Dağları eylemlerine katıldı

Fazıl Say Kaz Dağları eylemlerine katıldı

125
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir