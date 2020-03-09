Şanlıurfa'da 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'nın, dağ kadrosundaki çözülme devam ediyor..

2 terörist daha, örgütün barınma alanlarından kaçarak, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu.

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

"KAÇIŞLAR DEVAM EDİYOR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi ve "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.