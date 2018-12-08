taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3026
Euro
6.0411
Altın
1248.58
Borsa
93699.49
Gram Altın
212.933

Şanlıurfa'da 2 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu 2 terörist yakalandı.

AA | 08.12.2018 - 08:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

QWE

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahsız olarak yakalandı. Gözaltına alınan ve PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristler, işlemleri için Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

VAN'DA TERÖR OPERASYONU

Van'da da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Seyrantepe Mahallesi Düzyol Caddesi'nde bulunan bir binada arama yaptı.

Aramada keskin nişancı tüfeği, 5 şarjör ve silaha ait 600 fişek, 6 kalaşnikof silaha ait şarjör ve 596 fişek, kütüklük, hücum yeleği ile askeri giyim malzemeleri ele geçirildi.

Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hastanede kuvöz olmayınca bebeğini kaybetti

Hastanede kuvöz olmayınca bebeğini kaybetti

23
Akdeniz'de göçmenleri kurtaran gemiye Avrupa'dan engel

Akdeniz'de göçmenleri kurtaran gemiye Avrupa'dan engel

15
Fransa'da büyük eylem öncesi hazırlıklar tamamlandı

Fransa'da büyük eylem öncesi hazırlıklar tamamlandı

25
Mars'tan gelen sesler kaydedildi

Mars'tan gelen sesler kaydedildi

21
Vali Yardımcısı trafik kazasında öldü

Vali Yardımcısı trafik kazasında öldü

9
Belçika'da protestolar hükümete geri adım attırdı

Belçika'da protestolar hükümete geri adım attırdı

11
Trump'tan kendisini eleştiren eski bakanına yanıt: Aptal

Trump'tan kendisini eleştiren eski bakanına yanıt: Aptal

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir