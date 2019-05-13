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Şanlıurfa'da 28 yaşındaki şahsın cesedi sudan çıktı

Gece saatlerinde gelen telefon aramasının ardından evinden çıkan iki çocuk babası, sabah saatlerinde sulama kanalında ölü bulundu.

İHA | 13.05.2019 - 14:44..
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde oturan iki çocuk babası Mustafa Şahap (28), iddiaya göre gece gelen bir telefon üzerine evinden çıktı.

Sabah saatlerine kadar haber alınamayan Şahap için yakınları, emniyete giderek bulunabilmesi için çalışma başlatılmasını istedi.

SULAMA KANALINDA BULUNDU

Sabah saatlerinde bir çiftçi, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Ortaören Mahallesi yakınlarından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında bir erkek cesedi gördü.

Şanlıurfa'da 28 yaşındaki şahsın cesedi sudan çıktı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, Mustafa Şahap'a ait olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Şahap'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da 28 yaşındaki şahsın cesedi sudan çıktı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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