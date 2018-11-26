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Şanlıurfa’da 300 bin liralık soygun kamerada

Şanlıurfa’da toptan fiyatına perakende satış yapan alışveriş merkezini soyan hırsızlar, 16 poşet içerisindeki 300 bin lirayı alıp kayıplara karıştı.

İHA | 26.11.2018 - 14:50..
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Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi’nde bulunan Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) içerisinde, toptan perakende satış yapan büyük bir alışveriş merkezinde yaşandı. İddiaya göre, gece saat 00.30 sıralarında ŞUTİM’e otomobille gelen hırsızlar, bitişik olan iş yerlerinin üzerinden geçerek alışveriş merkezinin kasasının bulunduğu odanın penceresinin yanına gitti.

Şanlıurfa’da 300 bin liralık soygun kamerada

16 POŞET DOLUSU PARA ÇALDILAR

Pencerenin demir korkuluklarını söken hırsızlar içeri girip yerde duran 16 poşetin içindeki 300 bin lirayı çaldı. Hırsızlardan ikisi paraları çalarken iki kişi ise bekçiyi gözledi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, pencereden giren hırsızlardan biri, yerdeki para dolu poşetleri kucaklayıp dışarıda bekleyen arkadaşına verdi.

İçerideki bütün kağıt paraları alan hırsız, daha sonra bozuk paraların bulunduğu poşeti de kucaklayarak arkadaşına verdi. Son gelişinde güvenlik kamerasını fark eden hırsız, eliyle kameranın yönünü değiştirip hırsızlık yapmaya devam etti.

Şanlıurfa’da 300 bin liralık soygun kamerada

ÇELİK PARA KASASINI AÇAMADILAR

Bütün paraları çalan hırsız, bu defa içerideki çelik para kasasını gördü. Çelik kasayı açamayan hırsız olay yerinden uzaklaştı. Sabah alışveriş merkezine giden iş yeri sahibi Mehmet Aişesoğlu, paraların yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip parmak izi aldı.

Hırsızlık olayıyla ilgili bilgi veren Muhasebe ve Bilgi İşlem Sorumlusu Mehmet Bozkurt, “Aşağıda bekçimiz de var ama hırsızlar yan taraftaki blokun çatısına çıkıyorlar, çatıdan geliyorlar. Arka pencerenin demirlerini kırıyorlar. Ondan sonra içeri giriyorlar. Muhtemelen 3-4 kişi bunu yapıyor. İçerideki bozuk paraları, diğer paraları, günlük kasa cirolarını, hepsini elleriyle koymuş gibi alıyorlar. İşlerini bitirdikten sonra da girdikleri gibi çıkıp gidiyorlar. Yaklaşık 300 bin civarında para vardı. Bu olay esnasında burada bekçilerimiz var. Koskoca ŞUTİM’e iki bekçi bakıyor, ikisi de Allah’a emanet. Biz kendi bekçimizi kendimiz tutmamıza rağmen bu olayla oluyor. Millet mağdur. Buraya devletin en azından silahlı bekçileri koyması lazım. Esnaf bu konuda çok şikayetçi çünkü ayda en az bir esnafın iş yeri soyuluyor. İki bekçinin gözü önünde olan bu olaylar ve bekçilerin kendilerini savunacak durumları bile yok.” diye konuştu.

Olay yerinde ve çevrede inceleme yapan polisler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa’da 300 bin liralık soygun kamerada

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