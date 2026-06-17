Şanlıurfa’da 33 milyon liralık yangının başlangıç anı kamerada

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Mehmetçik Mahallesi’nde bulunan 10 katlı bir binanın giriş katında yer alan yapı malzemeleri deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, binanın üst katlarına kadar ulaştı. Depoda bulunan malzemelerin yanmasıyla yangın, kontrol altına alınması güç bir hal aldı.

33 MİLYON LİRALIK ZARAR TESPİT EDİLDİ

İlk değerlendirmelere göre yangının hem depoda hem de bazı dairelerde ciddi hasara yol açtığı, toplam zararın yaklaşık 33 milyon lira olduğu ifade edildi.

Alevlerin hızla yayılması nedeniyle binada maddi kaybın büyük boyutlara ulaştığı bildirildi.

KAMERAYA YANSIYAN KRİTİK ANLAR

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, bina çevresinde bulunan yanıcı maddelerin bir anda alev aldığı görülüyor. Görüntülerde yangının çok kısa sürede büyüdüğü dikkat çekiyor.

Ayrıca yoldan geçen bir sürücünün, durumu fark ederek bina sakinlerini uyardığı ve itfaiyeye haber verdiği anlar da kayıtlarda yer aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Olayın kesin sebebine ilişkin teknik raporun hazırlanmasının ardından detayların netleşmesi bekleniyor.