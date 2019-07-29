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Şanlıurfa’da 35 kilo 415 gram eroin ele geçirildi

Kara yolunda durdurulan iki ayrı tırda, değeri milyonlarca lira olan uyuşturucu madde bulundu.

İHA | 29.07.2019 - 11:06..
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Şanlıurfa’da durdurulan iki tırda, 35 kilo 415 gram eroin ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

PLAKALARI AÇIKLANMADI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların ardından kent merkezi giriş ve çıkışlarında önlem alarak, plakası açıklanmayan iki tırı durdurdu.

Şanlıurfa’da 35 kilo 415 gram eroin ele geçirildi

GİZLİ BÖLMELERDEN KİLOLARCA EROİN ÇIKTI

Tırlarda yapılan aramalarda, gizli bölmelerde 68 paket halinde 35 kilo 415 gram eroin ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan uyuşturucuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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