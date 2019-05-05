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Şanlıurfa’da 4 çocuk, kaybolduktan 12 saat sonra bulundu

Yaşları 4 ile 9 arasında değişen çocuklar, jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve mahallelilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekibin 12 saatlik çabaları sonucu sağ olarak bulundu.

İHA | 05.05.2019 - 06:24..
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şanlıurfa kayıp çocuklar

Karaköprü ilçesine bağlı Büyük Alanlı kırsal Mahallesinde badem toplamak için saat 18.00 sıralarında mahalleden ayrılan 4 çocuk kayboldu. Yaşları 4 ile 9 arasında değişen ve 2’si kız, 2’si erkek 4 çocuğun akşam eve dönmemesi üzerine aileleri arama başladı. Aileleri çocuklara ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Kırsal mahalleye gelen jandarma ekipleri, AFAD ile itfaiye ekiplerinden de yardım istedi. Çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların da katılmasıyla birlikte yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibi kuruldu.

Şanlıurfa’da 4 çocuk, kaybolduktan 12 saat sonra bulundu

EKİPLER 4 ÇOCUK İÇİN ARAMAYI SÜRDÜRÜYOR

Ekipler, Mustafa Akkuş (4), Ali Karademir (5), Fatma Karataş (7) ve Kübra Karademir’i (9) bulmak için arazide arama çalışması başlattı. El fenerleriyle kayalıkların arasında çocukları arayan ekipler, aydınlatma fişekleri kullandı.

Şanlıurfa’da 4 çocuk, kaybolduktan 12 saat sonra bulundu

BAŞKA EKİBİN SESİNİ ÇOCUKLARIN SANDILAR

Arama sırasında başka bir mahalleden gelerek çocukları arayan ekibin sesi çocukların sesi sanıldı. Gelen ses üzerine ekipler büyük bir heyecan yaşayarak sesin geldiği yöne doğru koştu. Ekipler, gelen sesin karşı taraftaki diğer ekibin sesi olduğunu anlayınca arama çalışmalarına kalındığı yerden devam edildi.
Mahalle Muhtarı Osman Doğan, ekiplerin çocukları bulmak için yoğun bir çaba harcadığını belirtti.

Şanlıurfa’da 4 çocuk, kaybolduktan 12 saat sonra bulundu

4 ÇOCUK DA SAĞ BULUNDU

4 çocuk, 12 saat süren çabalarından ardından sağ bulundu.

Şanlıurfa’da 4 çocuk, kaybolduktan 12 saat sonra bulundu

Şanlıurfa’da 4 çocuk, kaybolduktan 12 saat sonra bulundu

Şanlıurfa’da 4 çocuk, kaybolduktan 12 saat sonra bulundu

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