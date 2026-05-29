Şanlıurfa'da 4,2 milyon lira değerinde sahte alkol ele geçirildi
Jandarma ekiplerinin sahte alkol üretimine yönelik düzenlediği operasyonda bir depoya baskın yapıldı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 200 bin lirayı bulan çok sayıda sahte alkol ve üretim malzemesi ele geçirildi.
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışma, Eyyübiye ilçesinde bulunan üretim deposuna yönelik gerçekleştirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli şekilde harekete geçti.
Elde edilen istihbarat üzerine belirlenen adrese düzenlenen operasyonda depo kontrol altına alındı.
BİNLERCE SAHTE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
Depoda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır çok sayıda sahte ürün ve üretim ekipmanı bulundu. Ele geçirilenler arasında:
- 1.427 adet sahte alkol şişesi
- 14 bidon etil alkol
- 2.500 adet sahte alkol etiketi
- 1.300 adet şişe kapağı
- 2.732 adet boş şişe
- 5 litre renklendirici ve tatlandırıcı
- 2 adet hortum
- 3 adet damıtma motoru
- 2 adet arıtma filtresi
- 4 boş bidon
- 1 su kazanı
- Çok sayıda dolum kelepçesi
yer aldı.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında depoda bulunan bir şahıs gözaltına alınarak jandarma ekipleri tarafından işlem başlatıldı. Şüpheli hakkında adli sürecin sürdüğü öğrenildi.
KAÇAK ÜRETİME KARŞI DENETİMLER SÜRÜYOR
Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden sahte alkol üretimi ve satışına karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Ele geçirilen ürünlerin imha edilmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi.