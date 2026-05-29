Şanlıurfa'da 4,2 milyon lira değerinde sahte alkol ele geçirildi

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışma, Eyyübiye ilçesinde bulunan üretim deposuna yönelik gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli şekilde harekete geçti.

Elde edilen istihbarat üzerine belirlenen adrese düzenlenen operasyonda depo kontrol altına alındı.

BİNLERCE SAHTE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Depoda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır çok sayıda sahte ürün ve üretim ekipmanı bulundu. Ele geçirilenler arasında:

1.427 adet sahte alkol şişesi

14 bidon etil alkol

2.500 adet sahte alkol etiketi

1.300 adet şişe kapağı

2.732 adet boş şişe

5 litre renklendirici ve tatlandırıcı

2 adet hortum

3 adet damıtma motoru

2 adet arıtma filtresi

4 boş bidon

1 su kazanı

Çok sayıda dolum kelepçesi

yer aldı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında depoda bulunan bir şahıs gözaltına alınarak jandarma ekipleri tarafından işlem başlatıldı. Şüpheli hakkında adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

KAÇAK ÜRETİME KARŞI DENETİMLER SÜRÜYOR

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden sahte alkol üretimi ve satışına karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Ele geçirilen ürünlerin imha edilmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi.