Şanlıurfa'da 44 kilo patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt mensupları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerde kullanılmak amacıyla patlayıcı olduğu istihbarat bilgiler üzerine polis ekipleri harekete geçti.

KİLOLARCA PATLAYICI YAKALANDI

Polis belirlenen 5 adrese drone destekli operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve bahçelerinde yapılan aramalarda ise 33 kilo 610 gram plastik patlayıcı, 10 kilo 525 gram toz patlayıcı ile bu patlayıcılarda kullanılan fitil, düzenek ve uzaktan kumada cihazları ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

8 KİŞİ EMNİYETTE

Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 8 şüpheli, sağlık kontörlünden geçirilerek sorgulamak için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





