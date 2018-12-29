Şanlıurfa'da 6 kişilik tehlikeli motor yolculuğu

Trafik kazalarının, en dikkat edilen durumlarda bile gerçekleşip can kaybına sebep olduğu bilinirken, görüntüdeki ailenin cahil cesareti eleştirelere neden oldu.

Üç küçük çocuğun ve bir bebeğin bulunduğu motor, dikkatli bir vatandaşın objektiflerine takıldı.

İKİ KİŞİLİK MOTORDA 6 KİŞİLİK YOLCULUK

Normal bir durummuş gibi yollarına devam eden aile, 2 kişilik motora 6 kişi sığmayı başardı.

Çocuklarının hayat güvenliğini de hiçe sayan anne ve babanın sorumsuzluğu, bu seferlik bir kazaya sebep olmadı.

Kameraya yakalandığını fark eden 4 çocuk annesinin gülümsemesiyse ilginç bir detay olarak karede yerini aldı.