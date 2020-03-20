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Şanlıurfa'da 97 kilo patlayıcı ele geçirildi

Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/YPG-PYD’ye ait 97 kilo toz patlayıcı, ele geçirilerek imha edildi.

DHA | 20.03.2020 - 11:59..
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde terör örgütü PKK/YPG-PYD’nin bombalı saldırı hazırlığı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışmasıyla önlendi.

97 KİLO TOZ PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Poşetlere sarılı bantlanmış paketler halinde jelikan bidonlar içerisinde toprağa gömülü 97 kilogramlık toz TNT ele geçirildi.

Aynı alanda bir adet alıcı ve verici, 15 adet de elektrikli fünye ele geçirilirken, terör örgütü PKK/YPG-PYD’ye ait bomba malzemeleri, olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendikten sonra, savcılığın talimatıyla imha edildi.

Jandarma ekiplerince teröristlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa'da 97 kilo patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa'da 97 kilo patlayıcı ele geçirildi

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