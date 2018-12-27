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Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama

Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldiğini belirterek, çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

DHA | 27.12.2018 - 17:09..
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Kaymakam Göker, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda LPG sızıntısından meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığını söyledi.

"YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Yangının kontrol altına alındığını belirten Göker, "İlçemizin girişinde bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Akabinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirdik. Patlamada herhangi bir ölü ya da yaralımız bulunmuyor. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor." diye konuştu.

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama

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