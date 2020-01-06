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Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren kopya düzeneği

Ehliyet sınavı İçin hazırladığı kopya düzeneği ile yok artık dedirten adam...

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 21:52..
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Şanlıurfa’da düzenlenen Elektronik Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda (E-MTSK) kopya çekmeye çalışan bir şahıs salon görevlisi ve polisin dikkati sayesinde yakalandı.

SİSTEM KURDULAR

Şahsın üst aramasında 1 adet düğme kamera, kameradaki verileri toplayan hafıza, sistemin çalışması için monte edilmiş batarya, görüntüleri karşı tarafa aktarmak için kullanılan wınn cihazı ile kredi kartı görünümündeki ses aktarım cihazına bağlı kulaklık ele geçirildi.

Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren kopya düzeneği

KARŞI TARAF SORULARI ÇÖZÜP YOLLUYOR

Şahsın soruları bu yöntemle karşı tarafa canlı olarak gönderdiği, karşı tarafın ise görüntüleri izleyerek çözdüğü soruların cevabını kulaklık yardımıyla şahsa ilettiği belirtildi.

Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren kopya düzeneği

Polis ekipleri, ele geçirdikleri sistemi plastik manken üzerinde detaylı bir şekilde anlattı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki ifadesinde kendisine gömleği ve düzeneği kimin temin ettiğini itiraf etti. Diğer şahıs da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da kameralı kopya girişimi tutuklamayla son buldu İZLE

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