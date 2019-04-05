Şanlıurfa'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Şanlıurfa-Mardin yolunun 3'üncü kilometresindeki İrice Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Tevfik D. yönetimindeki içinde hasta bulunan ambulans, Eyüp K. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrilirken her iki aracın sürücüleri ile sağlık görevlisi Şamil F., hasta Meryem E. ve otomobildeki Abdulkadir Ç., Züleyha Ç. Veysel A. ve Pero K. yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



