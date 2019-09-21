Şanlıurfa'da amca çocukları arasında arazi kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi kırsal Yazı Mahallesi'nde Mahmut Ö.ve ismi öğrenilemeyen amcasının oğlu arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
KURTARILAMADI
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, amcasının oğlu tarafından vurulan Mahmut Ö. ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut Ö., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
POLİS KAÇAN ZANLIYI ARIYOR
Olayın ardından mahallede ve hastanede önlem alan güvenlik güçleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.