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Tek kolu ile tarla sürüyor, balya sarıyor, koyun güdüyor

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1 Bir kavanoz kapağı 4 liraya satılıyor Piyasada rağbet gördüğü için esnafta kalmayan kavanoz kapakları, internet sitelerinde yüksek fiyattan satılıyor.

2 Tehditlere rağmen anneler HDP önündeki eylemini sürdürüyo 16 yaşındayken kaçırılan kızının öldüğüne inanmayan anne Yıldız Ballı, "Bu davanın peşindeyim ve kızımı da bekleyeceğim." dedi.

3 Ailesini öldüren katil: Kokmasınlar diye şampuan döktüm Arnavutköy'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan cani, poliste verdiği ifadesinde katliamı tüm detayları ile anlattı.

4 Galatasaray 3 eksikle Malatya'ya gitti Yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Feghouli, Selçuk İnan ve Belhanda kafilede yer almadı.

5 Neslican, mücadelen çok güzeldi çiçeğim Neslican, melek oldu! Güzel enerjisi, kalpten gülüşü, mücadeleden hiç vazgeçmeyen ruhu ile hepimizin kalplerine dokundu da gitti…

6 Şanlıurfa'da amca çocukları arasında arazi kavgası: 1 ölü Amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, 1 kişi öldü. Polis, kaçan zanlıyı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.