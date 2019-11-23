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Şanlıurfa'da araç binanın bahçesine uçtu

Şanlıurfa’da virajı alamayan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri yerinden sökerek 10 metre derinliğindeki bir binanın bahçesine düştü. Kazada, sürücü baba ile araçtaki anne ve 3 çocuğu yaralandı.

İHA | 23.11.2019 - 04:05..
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde, Müslüm T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerleri yerinden sökerek, 10 metre derinlikteki bir binanın bahçesine düştü.

Şanlıurfa'da araç binanın bahçesine uçtu

3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Fatma, çocukları Ayşe, Mustafa ve Ahmet T. yaralandı. Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı anne-baba ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da araç binanın bahçesine uçtu

10 METRE DERİNLİKTEKİ BAHÇEYE DÜŞTÜ

Kazada, yol kenarındaki demir bariyerleri yerinden sökerek 10 metre derinlikteki bina bahçesine düşen otomobil, olay yerine çağrılan vinç ile vatandaşların meraklı bakışları arasında bulunduğu yerden çıkarılarak Yediemin Otoparkı'na taşındı. Bir süre polis tarafından trafiğe kapatılan yol, aracın bahçeden çıkarılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil binanın bahçesine düştü VİDEO

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