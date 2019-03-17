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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı

Viranşehir ilçesinde iki farklı aşirete mensup kişiler arasında çıkan kavga sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

DHA | 17.03.2019 - 13:54..
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Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Dodukan ve Beğara aşiretlerine mensup kişiler caddede karşılaşınca, tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma, kısa sürede sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra kavgaya karışan tarafların yakınları da geldi. Taraflar 'dağılın' uyarısını dinlemeyince polis biber gazı kullandı, havaya ateş açtı. Ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı

Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga sırasında bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı görülürken, polis, olayların daha fazla büyümemesi için ilçede güvenlik önlemi aldı.

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı

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