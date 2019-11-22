Şanlıurfa'da arı kovanları taşıyan kamyonet tırla

Van’dan arılarını Gaziantep’e taşıyan Mehmet E. hakimiyetindeki kamyonet, Recep G. yönetimindeki tırla Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 7’nci kilometresinde çarpıştı.

1 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrularak yan yatan kamyonetteki arı kovanları çevreye savruldu. Kovanlardan bir bölümü de kırıldı. Kazada arı sahibi Mehmet E. hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine Mehmet E. olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARICILAR YARDIMINA KOŞTU

Kazayı haber alan Siverek-Viranşehir Bal Üreticileri Birliği Kooperatifi üyeleri kısa süre içerisinde olay yerine gelerek, yere saçılan kovanları toparladı, kırılan ve yere saçılan arıları çevreye zarar vermemeleri amacıyla tekrardan yeni kovanlara bıraktı.

YOL ULAŞIMA AÇILDI

Kaza nedeniyle Şanlıurfa-Siverek istikametindeki yol bir süreliğine kapanırken, araçların yoldan çekilmesiyle beraber, yol trafik ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.